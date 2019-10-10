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محكمة فى بنجلاديش تأمر بالقبض على مؤسس بنك حائز على "نوبل للسلام"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:00 ص
محكمة فى بنجلاديش تأمر بالقبض على مؤسس بنك حائز على "نوبل للسلام" محكمة
أ ش أ

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أصدرت إحدى محاكم بنجلاديش، اليوم الأربعاء، أمرا بالقبض على محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك جرامين في بنجلاديش بتهمة عدم المثول أمام المحكمة لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة إليه بانتهاك نصوص قانون العمل.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن 3 من العاملين السابقين بإدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لبنك جرامين اتهموا يونس علاوة على اثنين أخرين بفصلهم تعسفيا بتهمة الشروع في تشكيل نقابة عمالية، حيث أصدرت المحكمة أمرا بضرورة مثول المدعى عليهم أمامها أول أمس ، الثلاثاء ، حيث حضر اثنان منهم فقط، فيما تغيب محمد يونس عن الحضور مما دعا المحكمة لإصدار أمر بالقبض عليه.

تجدر الإشارة إلى أن محمد يونس فاز بجائزة نوبل عام 2006 لتأسيسه بنك جرامين الذي بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي في تقديم قروض بفوائد منخفضة إلى المزارعين الفقراء في بنجلاديش، حيث دأب يونس على انتقاد مبدأ تركيز الثروة في أيدي إعداد قليلة من الرأسماليين واصفا ذلك بأنه أمر فاحش، وذلك في معرض انتقاداته لعيوب النظم الرأسمالية في العالم.

 

 


بنجلاديش

نوبل

محمد يونس

بنك جرامين

الفقراء

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