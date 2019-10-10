محافظ قنا : 17مليون و236 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل عدد 837 مشروع صغير ومتناهى الصغر خلال شهر سبتمبر الماضي بإجمالي قيمة مالية بلغت 17 مليون و236 ألف جنيه، وذلك في اطار سعى المحافظة بالتعاون مع الجهاز الي مساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال .

وأوضح "الهجان"، أن المشروعات التي تم تمويها خلال شهر سبتمبر منها 37 مشروع صغير بتمويل يصل الي 6 مليون و45 الف جنيه و800 مشروع متناهي الصغر بتمويل مالى بلغ 11 مليون و190 الف جنيه.



وأضاف المحافظ ، أن عدد المشروعات الممولة خلال الفترة من يناير وحتي أغسطس من العام الحالي بلغت 6042 مشروع بتمويل قدره 143 مليون و 414 الف جنية منها 318 مشروع صغير بإجمالي تمويل 70 مليون و71 ألف جنيه ، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 5724 مشروع بتمويل قدره 73 مليون 343 ألف جنيه .



وأكد "الهجان" ، أن المحافظة تعطى أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير فى إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة .





