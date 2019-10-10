محافظ بورسعيد يوجه بالالتزام بخطط التنفيذ للمشروعات الجارى العمل بها

بورسعيد - السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة والأجهزة التنفيذية وممثلي شركات المقاولات، وطالب خلال الاجتماع الالتزام بالخطط المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى العمل بها علي أرض المحافظة في مختلف المجالات لتواكب التطورات التي شهدتها المحافظة أخيرًا في مجال التأمين الصحي الشامل والمدينة الرقمية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد وصلت إلي مستويات متقدمة ومتميزة علي مستوي المحافظات في مشروعات الخدمات المتنوعة التي تقدم للمواطنين سواء في إزالة العشوائيات بأنواعها والخدمات الصحية الغير مسبوقة والخدمات الإلكترونية مع مختلف المصالح والهيئات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من خلال التليفون المحمول إلي جانب توافر شبكة من المواصلات الداخلية والخارجية علي أعلي مستوي ويجب الحفاظ علي هذه المكتسبات بإتمام المشروعات التكميلية لها وجاري العمل بها حاليًا بنفس المستوي من الجودة والتميز.