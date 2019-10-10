محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل ويوجه برفع كفاءة نادى الكشافة

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف،أعمال تطوير كورنيش النيل الجاري تنفيذها بالجزء العلوي،وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه الأعمال،مشددا على تسريع وتيرة العمل،وأن تطوير الكورنيش في مقدمة الأولويات،حيث رافقه في الجولة المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

ويجرى في هذه المرحلة تطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الكورنيش بطول 2 كم، وتضمنت الأعمال إزالة التعديات التى كانت على الكورنيش أمام المحال التجارية،وإجراء بعض التوسعات، وبالتالى زيادة عرض الطريق ليصبح ثلاثين مترًا فى الاتجاهين، ويتضمن المراحل اللاحقة من المشروع تنفيذ تصميم للتطوير الشامل وتحويل الكورنيش الى منطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة ، مثل تنفيذ ممشى علوى وسفلى على النيل مباشرة، وبه جزء للمشاه وآخر للدراجات، ومسرح مكشوف بالجزيرة .

وتفقد المحافظ نادي الكشافة البحرية على الكورنيش،حيث يتواجد بعض شباب الكشافة أثناء الجولة، حيث تبادل معهم الحديث، مشجعا إياهم على الاستمرار في نشاطهم الكشفي، الذي يؤهلهم ليكونوا عناصر ايجابية في خدمة مجتمعهم ووطنهم .

ووجه المحافظ، برفع كفاءة النادي، حيث لاحظ بعض الأجزاء غير المؤهلة، مؤكدا على دعمه لكل الأنشطة الشبابية الهادفة والتي تساهم في خدمة المجتمع، خاصة وأن الدولة تتبنى العديد من الأعمال والمشروعات التي في مجملها تصب في مجال دعم الشباب وبناء الشخصية المصرية المتكاملة.





محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل





محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل





محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل



محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل





محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل





محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل



