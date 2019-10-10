محافظ بنى سويف: الموافقة على 803 طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة

بنى سويف - هانى فتحى

قال المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف ، أن إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن من طلبات تقنين الأراضى بلغ 803 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التي تم تحريرها إلى 128عقد ابتدائي موزعة بواقع 108 عقد لأراضي"مباني"، و20 عقد زراعة، مشيرا إلى أنه تم فحص 7186 طلب تقنين ، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ فى بيان له، أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيراً، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها،مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى نفس الوقت.