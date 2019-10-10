سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: الموافقة على 803 طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:36 ص
محافظ بنى سويف: الموافقة على 803 طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف ، أن إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن من طلبات تقنين الأراضى بلغ 803 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التي تم تحريرها إلى 128عقد ابتدائي موزعة بواقع 108 عقد لأراضي"مباني"، و20 عقد زراعة، مشيرا إلى أنه تم فحص 7186 طلب تقنين ، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ فى بيان له، أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيراً، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها،مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى نفس الوقت.

 


بنى سويف

تقنين الأراضى

لجان تقنين الأراضى

محافظ بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف: المحافظة زاخرة بالمبتكرين والموهوبين لدعم استراتيجية مصر 2030

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:30 م

صور.. محافظ بنى سويف يفتتح مسجد إبراهيم مندور بصفط الشرقية مركز الواسطى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:33 م

صور.. رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يفتتح غدا أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية بمحافظة بنى سويف.. المبادرة تمكنت من إعمار 30 منزلا.. ومنح لتمويل 33 مشروعا صغيرا.. وتوزيع 5 أجهزة تعويضية على ذوى الاحتياجات الخاصة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:12 م

محافظ بنى سويف: انطلاق الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا 20 أكتوبر الجارى

السبت، 05 أكتوبر 2019 07:42 م

محافظ بني سويف : تنظيم فعاليات بالمدارس ومراكز الشباب للتوعية بانتصارات أكتوبر

السبت، 05 أكتوبر 2019 02:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جماعة الإخوان الإرهابية وخرق قيم المجتمع عبر السوشيال ميديا.. المُشرع تصدى للإساءة لـ"العائلات" بقانون مكافحة جرائم الإنترنت.. علة التجريم حماية المجتمع ككل.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف

جماعة الإخوان الإرهابية وخرق قيم المجتمع عبر السوشيال ميديا.. المُشرع تصدى للإساءة لـ"العائلات" بقانون مكافحة جرائم الإنترنت.. علة التجريم حماية المجتمع ككل.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف

صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان

صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة

كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة

"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

مذكرتا تفاهم بين العربية للتصنيع وشركات روسية فى "البنية التحتية للمطارات"

مذكرتا تفاهم بين العربية للتصنيع وشركات روسية فى "البنية التحتية للمطارات"

خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة