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محافظ المنوفية يقرر غلق 9 منشأت طبية بمراكز ومدن المحافظة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:36 ص
محافظ المنوفية يقرر غلق 9 منشأت طبية بمراكز ومدن المحافظة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، غلق عدد 9 من المنشأت الطبية بمراكز ومدن المحافظة، منها  5 معامل تحاليل طبية بمراكز" شبين الكوم–أشمون–الباجور"، لإدارتهم بدون ترخيص وذلك بالمخالفة للقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي، ومركز للنساء والتوليد بمركز الشهداء لعدم اتباع سياسة مكافحة العدوي وعدم استكمال التجهيزات داخل غرف العناية المركزة وعدم مطابقة غرفة تخزين النفايات للاشتراطات الصحية، وغلق عيادتان بمركزي الباجور وبركة السبع لإجراء عمليات بحجرة غير مجهزة وإدارة العيادة بدون مدير فني .

كما قرر غلق مستشفى  خاصة بالباجور لإدارتها بدون مدير فني ، ولا يوجد بالمستشفي قسم للطوارئ أو طبيب مقيم وعدم أتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة.

وأكد محافظ المنوفية، على استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

منشآت طبيه

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