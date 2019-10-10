محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات المياه بطوخ بتكلفة 93 مليون جنيه

وتوجه المحافظ لتفقد محطة رفع كفر الحدادين، والتى تبلغ تكلفتها 13 مليون جنيه، ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول 4 كيلو، وخط طرد بطول 600 متر،وقد تم الانتهاء من المشروع بنسبة 95%، وخلال التفقد أصدر المحافظ توجيهات بسرعة توصيل التيار الكهربائي للمحطة للبدء فى التشغيل.

وفي سياق متصل أكد المحافظ،أن افتتاح تلك المدارس جاء ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين، وخلال الافتتاح صرح سيادته أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.

وأكد المحافظ، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب باعتبار التعليم قاطرة التنمية المستدامة والبناء والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.

وفى ختام جولته حرص المحافظ، على تفقد محطة رفع شبرا هارس والتي يبلغ تكلفتها 55 مليون جنيه، ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول 12 كيلو وخط طرد بطول 2 ونصف كيلو.

ورافق خلال الجولة الدكتور محمد عطية الفيومي، وأحمد بدوي، ورشاد شكري أعضاء مجلس النواب، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ.