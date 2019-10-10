محافظ الشرقية يتفقد منافذ المنتجات الغذائية ويأمر بتشغيل موقف أبو حاكم الجديد

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإقامة كردون أمن بمحيط أحد العقارات المتصدعه والمتهالكة والآيلة للسقوط بميدان التحرير " أملاك محافظة" ، والتي تم إزالتها حتى سطح الأرض، وذلك لمنع وصول الأنقاض للطريق وإعاقة حركة المرور المارة ، مؤكد علي رئيس المدينة سرعة رفع الأنقاض للاستفادة من الأرض .

جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية بشوارع مدينة الزقازيق لإعادة الإنضباط والإنتظام إليها وللإطمئنان على مستوى النظافة ومتابعة الحركة المرورية ، قام بتفقد منافذ أمان للمنتجات الغذائية و التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ الخضروات التابعة للخدمة الوطنية ومنافذ الأسماك التابعة للجيش الثاني و منافذ اللحوم و السلع الغذائية التابعة للقوات المسلحة ومنفذ جمعية محاربين ضد الغلاء بمنطقه المحطه بمدينه الزقازيق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المقدمة بالمنافذ ومدى مراعاتها للإشتراطات الصحية وعرضها أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق لتخفيف العبء من على كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

كما إلتقى بعدد من المواطنين وإستمع لشكواهم والتي تمثلت في عدم إلتزام سائقي سيارات السرفيس بخط السير المحدد لها وكذلك الأجره المقررة رسمياً ليصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف بإلزام سائقي السرفيس بخط السير المحدد وعدم إستغلال المواطنين و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتفقد السوق الحضاري بمنطقة ترعه المسلمية بمدينة الزقازيق والتي تضم مساحات خضراء ومتنزهات وحدائق، فضلاً عن إنشاءعددٍ من المحلات التجارية الحضاريه ، حيث قام المحافظ بالتأكد من جاهزيتها لنقل الباعة الجائلين من منطقة الكوبري الجديد إليها وذلك وفقا للقانون.

وإختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة الزقازيق بتفقد موقف أبو حسين ليكلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بسرعة الإنتهاء من نقل سيارات الأجرة بموقف أبو حسين والاكشاك المرخصه الي مجمع مواقف أبو حاكم الجديد والذي تم الإنتهاء من أعمال إنشائه وتجهيزه لإستيعاب سيارات الموقف القديم ، كما قام المحافظ بالتنبيه علي رئيس حي اول بضروره عمل الرفع المساحي للمنطقه كامله بعد اخلائها وتخطيط ابعادها ورفع كافه المخلفات المتواجده بها استعدادا لطرحها لاقامه مشروعات استثماريه عليها تعود بالنفع علي ابناء المدينه والمحافظه.

كما نبه على رئيس مركز ومدينه الزقازيق بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمرور بضرورة وضع التصور الأمثل للطريق لتوسعته وخلق محور مروري جديد بإتجاه المعهد الديني ليساهم بشكل كبير في فك الإختناقات المرورية بتلك المنطقة الحيوية ويخلق السيولة المرورية المطلوبة لتوفير الوقت والجهد على المسافرين والمتنقلين داخل مدينه الزقازيق.