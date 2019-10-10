محافظ البحيرة: دعم أعمال الرصف بدمنهور بمبلغ مليون جنيه

قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إعتماد مبلغ مليون جنيه لرصف 4 شوارع فرعية واقعه في المنطقة المحصورة بين شارع عثمان بن عفان وشارع مسجد زمزم بدمنهور لتصبح جميع المنطقة قد تم تنفيذ أعمال الرصف بها بالكامل.
وشدد محافظ البحيرة، على الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء جميع أعمال الرصف الجارى تنفيذها بالمراكز والقرى والالتزام بكافة المواصفات الفنية والمعايير والاشتراطات المحددة لها .
ووجه محافظ البحيرة، بالبدء فى تنفيذ أعمال الرصف بمنطقتي شارع مضرب الأرز حتى مجمع دمنهور الثقافي وشارع المدارس بابو الريش بدمنهور فور الانتهاء من تلك الاعمال.
كما وجه بعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الانارة ومحولات الكهرباء وتشجير الاحواض الموجودة على سور النادي الاجتماعى وعلى جانبى الطريق وعمل أرصفة وتركيب البلدورات والتبليط اللازم ، والتأكيد على منع استخدام أى كابلات او أسلاك هوائية بالمنطقة واستبدالها فورا بكابلات أرضية قبل إنهاء الاعمال الحالية مع رفع كفاءة المنطقة بالكامل .
وكان محافظ البحيرة قد تفقد الأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة المتفرعة من شارع عبد السلام الشاذلي بداية من شارع الشهيد الرائد محمد الحبشي بجوار النادى الاجتماعى مرورا بالشارع خلف النادي وحتى ميدان جلال قريطم بدمنهور بطول 600 متر وعرض 20 متر فى الاتجاهين ومساحة 12 ألف متر مسطح بتكلفة اجمالية 4 مليون جنيه .
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