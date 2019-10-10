محافظ البحيرة: دعم أعمال الرصف بدمنهور بمبلغ مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إعتماد مبلغ مليون جنيه لرصف 4 شوارع فرعية واقعه في المنطقة المحصورة بين شارع عثمان بن عفان وشارع مسجد زمزم بدمنهور لتصبح جميع المنطقة قد تم تنفيذ أعمال الرصف بها بالكامل.

وشدد محافظ البحيرة، على الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء جميع أعمال الرصف الجارى تنفيذها بالمراكز والقرى والالتزام بكافة المواصفات الفنية والمعايير والاشتراطات المحددة لها .