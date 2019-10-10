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محافظ الأقصر يلتقى بمكلفات الخدمة من خريجى الهندسة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:24 م
محافظ الأقصر يلتقى بمكلفات الخدمة من خريجى الهندسة جانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى

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التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الخميس، مع عدد من المكلفين بأداء الخدمة العامة من الحاصلين على بكالوريوس هندسة لجميع التخصصات، والمقرر توزيعهم على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن المختلفة، وذلك فى مجال تخصصهم.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى الأقصر محمود فاروق – خلال اللقاء - أن أداء الخدمة العامة سيكون لمدة عام إعتباراً من 1 اكتوبر 2019، مشيرا إلى أن المكلفين حاصلين على بكالوريوس هندسة وسيتم الاستفادة منهم فى مجالات تخصصاتهم المختلفة داخل ديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن، موضحا أن عددهم 35 خريجا وخريجة.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالشباب والفتيات المكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجى كليات الهندسة، مؤكدا أن فترة عملهم ستساهم فى إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهم لخوض الحياة العملية، مشددا على ضرورة مراعاة رغبة كل مكلف فى اختيار مجال العمل، وقرب وحدة الخدمة لمحل إقامته.

يذكر أن الخدمة العامة هى أحد آليات العمل بوزارة التضامن الاجتماعى والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعى أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وتأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مكلفات الخدمة العامة بالاقصر

وزارة التضامن الاجتماعي

توزيع مكلفات الخدمة بديوان المحافظة

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