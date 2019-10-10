محافظ الأقصر يقرر تعريفة خاصة لـ23 سيارة كسح فى 7 مدن لخدمة المواطنين

وقالت محافظة الأقصر، أنه فى إطار التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ومحافظة الأقصر لتوفير خدمة أفضل للمواطنين، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن لديها 23 سيارة كسح موزعة على 7 مراكز بالمحافظة للقيام بكسح البيارات الخاصة بالمواطنين نظير مبلغ وقدره 35 جنيهاً للنقلة الواحدة غير شامل الضريبة ويتم الكسح فور سداد الرسوم.

وفي نفس السياق صرح العميد مهندس يحيي عبدالمنعم أبو زيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بأنه جاري إعتماد التقرير الابتدائي لمشروع الصرف الصحي لنجوع "القباحى الشرقي _ الترعة - البني الجديد - البنى القديم" بمدينة الأقصر ونجوع" الخضيرات - الساحة الرضوانية - الروافعة الشرقية" بمركز البياضية، وذلك بناء علي استلام الأحوزة العمرانية الجديدة المعتمدة بمتابعة واهتمام من المهندسة هناء العربي مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وتم البدء في أعمال الجسات بالمشروع.