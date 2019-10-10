محافظ الأقصر يتفقد المسار السياحي بالمدينة استعدادًا للموسم الشتوى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة تفقدية لطريق المسار السياحي بمدينة الأقصر، ابتداءً من طريق الجولي فيل مرورًا بميدان الشيراتون، وشارع خالد بن الوليد وميدان النوفوتيل، ورافقه بالجولة كل من مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، ومدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة المهندس أسعد مصطفى، وذلك في إطار الإستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

وخلال الجولة أصدر محافظ الأقصر، توجيهات بمراعاة زيادة المساحات الخضراء بالميادين وإجراء التعديلات الجمالية اللازمة بما يتناسب مع أعمال التطوير التي تتم في منطقة كورنيش النيل وشوارع المدينة، وبما يؤدي إلى راحة المواطنين وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذي يتناسب مع مكانة الأقصر.

كما وجه محافظ الأقصر خلال الجولة بسرعة البدء في أعمال الرصف ابتداء من ميدان صلاح الدين حتى ميدان النوفوتيل، وتجميل المنطقة على أن تكون معدة للسير بكلا الاتجاهين، وأن تكون كل الميادين والشوارع والمنشآت السياحية والمواقع الأثرية على أعلى درجات الاستعداد لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

وكان قد صرح محافظ الأقصر، بأن استعدادًا للموسم السياحي الشتوي تم التحرك بكل جدية لتحقيق أعلى نسب النجاح في الموسم السياحي الجديد، وعقد أكثر اجتماع مع كل العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظة من رجال شرطة السياحة وغرفة شركات السياحة ومسئولي الفنادق ونقابة المرشدين السياحيين وغيرهم من العاملين بالمجال، وذلك لوضع خطط حقيقية للوصول لموسم سياحي واعد يكون أفضل بكثير من العام الماضي، وقال: "ننتظر السائحين من مختلف دول العالم والتقينا بكل قناصل دول العالم لتحقيق أعلي معدلات الجذب السياحي، موضحًا أنه تم العمل بكل قوة مؤخرًا في مشروع "الهوية البصرية" المستقبل لخدمة السياحة حيث تم تطوير مطار الأقصر الدولي ومحطة سكك حديد مصر وشبكات الطرق التي يستخدمها السائحين للوصول للأقصر خلال الموسم، كما تم العمل في تطوير الحنطور والتاكسي والفلوكات ودخولها في المشروع بكل قوة، كما يتم تطوير وتأهيل المعابد بصورة مختلفة تساهم في جذب أكثر للسائحين".