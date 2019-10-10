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محافظة الجيزة: كسر بماسورة مياه فى بولاق أثر على جودتها لمده 8 ساعات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:13 م
محافظة الجيزة: كسر بماسورة مياه فى بولاق أثر على جودتها لمده 8 ساعات كسر ماسورة مياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة الجيزة، أنه فور تلقى شكوى من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى بشارع ترعة الزمر بحى بولاق الدكرور، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحى بسرعة التوجه للمنطقة محل الشكوى وأخذ عينات من المياه لفحصها وتحليلها وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتوافر المعايير الصحية بها وذلك من خلال المعامل الصحية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات .

وأكدت محافظة الجيزة أنه تم فحص العينة و التأكد من سلامة المياه وجودتها وصلاحيتها للشرب وتوافقها مع معايير ومواصفات الجودة .

وأوضحت محافظة الجيزة فى بيان لها، بأنه قد تم الإعلان يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر الماضى عن إجراء أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسى قطر 600 مم بتقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين ما أثر على ضخ المياه وضعفها وحدوث بعض المشكلات بها لمدة 8 ساعات وذلك بأحياء الدقى والعجوزة وبولاق الدكرور وتم إصلاح الكسر يوم السبت الموافق 5 أكتوبر الماضى وتم ضخ المياه مجدداً للمناطق المتاثرة .

كما أوضحت المحافظة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد دفعت بعدد من السيارات المحملة بمياه الشرب لتلك المناطق اثناء فتره اصلاح كسر الخط للتسهيل على مواطنيها .

وأكدت محافظة الجيزة انها لا تتوانى عن خدمة مواطنيها والتعامل السريع مع أى مشكلات واردة من المواطنين سواء على مواقع التواصل الاجتماعى او من خلال منظومة الشكاوى الحكومية والبوابة الالكترونية للمحافظة .


الجيزة

مياه الشرب

بولاق الدكرور

اخبار الجيزة

كسر ماسورة مياه

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