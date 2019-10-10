مايا مرسى تستقبل فتاة من القليوبية لتشغل منصب رئيس المجلس القومى للمرأة لمدة يوم

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للفتاة، استقبلت اليوم الخميس الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى مكتبها فتاة من محافظة القليوبية من مبادرة " فتيات فى أدوار قياديه"، لتشغل منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة لمدة يوم.

يأتى هذا فى إطار جهود المجلس المستمرة لدعم وتمكين فتيات مصر وتدريبهن على تقلد الأدوار القيادية فهن مستقبل الوطن ، كما تأتى من منطلق حرص المجلس على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

جدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة قد خصصت يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للفتاه، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة " فتيات فى أدوار قياديه" تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع السفارة الكندية بالقاهرة.