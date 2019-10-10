ماذا يحدث لجسمك عند تناولك لحفنة من اللوز يوميا؟

كتبت فاطمة ياسر

اللوز يعد من المكسرات المميزة والتي ينصح بتناولها باستمرار فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم علي مدار اليوم، كالزنك والكالسيوم والمغنسيوم والأوميجا 3 والبروتين، وهذا يجعلك من الأفضل لك ولصحتك تناول حفنة يوميا منه.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول حفنة يوميا من اللوز، وذلك وفقا لموقع "HEALTH".

اللوز يعد من المكسرات الهامة لجسم الإنسان، وأيضا للشعر والبشرة، ولذا للحفاظ علي صحتهم عليك تناولهم باستمرار.

يساعد تناولك للوز علي تحسن الجهاز الهضمى، حيث أنه يساهم بشكل كبير فى تسهيل هذه العملية بشكل كبير، ويقلل من حدة التعرض لعسر الهضم أو الإصابة بمشاكل به.

كما أن اللوز يعد من الأغذية الهامة في صحة الحامل، لأنه غني بعنصر الفوليك أسيد الذي يساعد في بناء مخ الجنين، ولذا لا تتردد في تناولك له يوميا للحد من إصابة الأجنة بالتشوهات.

اللوز يساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، ويقلل من الشعور بالكسل، ولذا تناولك له يساهم في تحسن حالتك النفسية، فلا تتردد في تناولك لحفنة يوميا.

اللوز من التغذية الجيدة لصحة وحياة الأطفال، فهو من الأطعمة التى تساعد فى تحسن ورفع نسبة الذكاء لدى الأطفال، ويحسين وظائف المخ لديهم ولذا يجب تناول طفلك منه يوميا.