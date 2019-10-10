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ليبرمان يطرح خطة سياسية للخروج من مأزق تشكيل الحكومة فى إسرائيل..تعرف عليها

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:34 م
ليبرمان يطرح خطة سياسية للخروج من مأزق تشكيل الحكومة فى إسرائيل..تعرف عليها
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تفاصيل خطة سياسية يتبنها زعيم حزب"اسرائيل بيتنا" افيجدور ليبرمان من أجل التوصل لحل وسط وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في ظل الخلافات القائمة التي تحول دون تشكيلها.

وتعتمد خطته على تشكيل الحكومة الجديدة  من حزبه، وحزبي الليكود و"أزرق- أبيض"، على أن يتم فيما بعد ضم أحزاب أخرى بعد الاتفاق بين الأحزاب الرئيسية على القوانين الأساسية والميزانية العامة.

يديعوت أحرونوت
يديعوت أحرونوت

 

وتتضمن المرحلة الأولى أن يتم تشكيل فريق موحد من الأحزاب الثلاثة قبل تشكيل الحكومة لصياغة الخطوط الأساسية التي ستبنى عليها حكومة الوحدة، وفي حال تم الاتفاق على المرحلة الأولى، فإنه سيتم تبني مخطط الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين للتناوب على رئاسة الحكومة بحيث يكون بنيامين نتنياهو أولًا، ثم بيني جانتس ثانيًا.

وفي حال تمت الخطوات السابقة، فسيتم تشكيل الحكومة من الأحزاب الثلاثة، وإقرار الموزانة والموافقة على خطة متعددة المراحل لمدة 10 سنوات لمضاعفة قوة وميزانية الجيش، وفي المرحلة الأخيرة يتم ضم أحزاب أخرى.

وقال ليبرمان، إن هذه الخطة هي الحل الوحيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولا يوجد حل سوى إنشاء مثل هذه الحكومة دون الحاجة لانتخابات جديدة، معتبرًا أن مثل هذه الحكومة ستكون عامل استقرار مهم للتغلب على كل المصالح الشخصية والتوافق على حل موحد لجميع المشاكل.

 


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