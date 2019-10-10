لمرضى فرط نشاط الغدة الدرقية.. تناول هذه الأطعمة لتحسين حالتك

كتبت فاطمة خليل

فرط نشاط الغدة الدرقية، حالة تنتج فيها الغدة الكثير من الهرمونات، وتشمل أعراضها فقدان الوزن غير المقصود والقلق والتعرق وحركات الأمعاء المتكررة وصعوبة النوم وضعف العضلات، وفى هذا التقرير نتعرف على أطعمة تساعد على تحسين فرط نشاط الغدة الدرقية، وفقاً لموقع medical news today.



فرط نشاط الغدة الدرقية

تأثير النظام الغذائى على فرط نشاط الغدة الدرقية

تناول بعض الأطعمة لن يعالج فرط نشاط الغدة الدرقية، لكن بعض العناصر الغذائية والمعادن تلعب دورًا فى تحسين أعراض هذا المرض، النظام الغذائى يمكن أن يؤثر على كل من إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وكيفية عمل الغدة الدرقية.

العناصر الغذائية التى يمكن أن تؤثر على فرط نشاط الغدة الدرقية:

- اليود، الذى تستخدمه الغدة الدرقية لإنتاج هرمون الغدة الدرقية.

- الكالسيوم وفيتامين د أمر حيوى لأن فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب مشاكل مع كثافة المعادن فى العظام.

- الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على الكافيين يمكن أن تزيد من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية.

الأطعمة التالية يمكن أن يكون لها فوائد للأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية:

الأطعمة منخفضة اليود

إذا كان الشخص يخطط لتلقى علاج اليود المشع لفرط نشاط الغدة الدرقية، فقد يطلب منه الطبيب اتباع نظام غذائى منخفض اليود.

الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على نسبة منخفضة من اليود تشمل:

بياض البيض، الخضروات الطازجة أو المجمدة، الشاى والقهوة، الأعشاب والتوابل، الزيوت النباتية، السكر، المربى والعسل، المكسرات غير المملحة، الصودا وعصير الليمون، لحم البقر والدجاج والديك الرومى ولحم العجل ولحم الضأن.

الخضروات الصليبية

تحتوي بعض الخضروات الصليبية على مركبات تقلل من إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وقد تقلل من امتصاص الغدة الدرقية لليود، قد يكون كل من هذه الآثار مفيدًا للشخص المصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية.

وتشمل الخضروات الصليبية: اللفت، الجرجير، الفجل، القرنبيط والبروكلى.

الأطعمة التى تحتوى على السيلينيوم

السيلينيوم هو المغذيات الدقيقة التى يحتاجها الجسم لعملية التمثيل الغذائى لهرمونات الغدة الدرقية، وتشير الأبحاث إلى أن السيلينيوم يمكن أن يساعد فى تحسين بعض أعراض مرض الغدة الدرقية المناعى الذاتى، ومن الأطعمة الغنية بالسيلينيوم:

التونة، الجمبرى، اللحم البقرى، الديك الرومى، الدجاج، الأرز، البيض، الجبن، دقيق الشوفان والسبانخ.

الأطعمة التى تحتوى على الحديد

الحديد عنصر غذائى مهم للعمليات الجسدية الطبيعية، بما فى ذلك صحة الغدة الدرقية، ويساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين إلى خلايا أخرى فى الجسم.

وربط الباحثون انخفاض مستويات الحديد بفرط نشاط الغدة الدرقية، وهناك عدد من الأطعمة الغنية بالحديد:

- الحبوب المدعمة.

- الزبيب.

- المحار والسمك.

- الفاصوليا البيضاء.

- الشيكولاته الداكنة.

- لحوم البقر والدجاج والديك الرومى.

- العدس.

- السبانخ.

-السردين.

- الحمص.

أطعمة تحتوى على الكالسيوم وفيتامين د

هناك علاقة بين فرط نشاط الغدة الدرقية وانخفاض كثافة المعادن فى العظام، ما قد يؤدى إلى هشاشة العظام.

والأطعمة الغنية بالكالسيوم تشمل: الحليب، الجبنة، الزبادى، السلمون، السردين، البروكلى، الكرنب.

والأطعمة الغنية بفيتامين د هى: سمك السلمون والتونة، الحليب وبعض منتجات الألبان المدعمة.