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لصا الدرب الأحمر قبل إحالتهما للجنح: سرقنا الشقق لمرورنا الضائقة المالية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:00 ص
لصا الدرب الأحمر قبل إحالتهما للجنح: سرقنا الشقق لمرورنا الضائقة المالية سرقة شقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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 اعترف عاطلان أمام نيابة الدرب الأحمر الجزئية، أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق السكنية، بسبب مرورهما بضائقة مالية، لتأمر النيابة بإحالتهما لمحكمة الجنح.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالى، يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، تم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.


سرقة شقق

مباحث القاهرة

اقتحام شقق سكنية

قسم الدرب الاحمر

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