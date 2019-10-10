لجنة حماية المستهلك تحرر 16 محضرا فى حملة تموينية بمركز بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ضبطت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف 16 مخالفة تموينية شملت11 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، 2 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بمدينة بنى سويف.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارهاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، قد أصدر في وقت سابق قراراً بتشكيل"لجنة حماية المستهلك" تضم: الرقابة التموينية،حماية المستهلك،مباحث التموين،الصحة،والطب البيطري،وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.