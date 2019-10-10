لافروف يبحث مع الرئيس العراقى العملية العسكرية التركية فى سوريا

رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف بحث مع الرئيس العراقي هاتفيا اليوم الخميس العملية العسكرية التركية في سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان بعد الاتصال الهاتفي أن موسكو وبغداد اتفقتا على الحاجة لبسط الاستقرار على الضفة الشرقية لنهر الفرات واحترام وحدة الأراضي السورية.