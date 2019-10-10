الرئيسية أخبار عربية لافروف يبحث مع الرئيس العراقى العملية العسكرية التركية فى سوريا الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:29 م لافروف رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف بحث مع الرئيس العراقي هاتفيا اليوم الخميس العملية العسكرية التركية في سوريا. وذكرت الوزارة في بيان بعد الاتصال الهاتفي أن موسكو وبغداد اتفقتا على الحاجة لبسط الاستقرار على الضفة الشرقية لنهر الفرات واحترام وحدة الأراضي السورية. سيرجي لافروف سوريا العدوان التركى لحرب فى سوريا شمال سوريا سوريا تركيا العدوان التركي على سوريا حرب سوريا العدوان التركى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قناة العربية : مقتل 17 مدنيا جراء العدوان التركى على مناطق شمال شرق سوريا الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:19 م بوتين يعتزم مناقشة الوضع فى سوريا واليمن والخليج خلال زيارته للسعودية الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:09 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018 سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى المزيد من Trending Plus
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