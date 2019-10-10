كيف ساهمت منظومة الشكاوى الحكومية فى خدمة المواطنين بمحافظة مطروح؟

مطروح – حسن مشالي

ساهمت المنظومة الإلكترونية الحديثة لشكاوى وخدمة المواطنين بمحافظة مطروح، فى حل ومتابعة شكاوى المواطنين بشكل منظم وأسرع، مع القضاء على المحسوبيات والإهمال فى متابعة الطلبات والشكاوى، خاصة فى ظل ربط المنظومة بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة المحافظ والجهات الأخرى لمسار الشكاوى والردود عليها.

وأكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أن هناك حرصا على الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة حل شكواهم، وأن المحافظة قدمت خلال الـ3 أشهر الماضية 905 آلاف جنيه مساعدات لغير القادرين والاستجابة لـ1240 طلبا للمواطنين.

وأشار محافظ مطروح، إلى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين مع مراعاة الحالات الإنسانية خاصة من المرضى، وتقديم العلاج لهم، مع مد يد العون دائما لغير القادرين والتيسير عليهم.

وأوضح محافظ مطروح أن جميع الشكاوى الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وبالتواصل مع الجهات المعنية المختلفة تم حلها بنسبة كبيرة تيسيرا على المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

وقالت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمطروح، إنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين خلال الثلاثة أشهر الماضية بإجمالى مبلغ 905 آلاف جنيه، لـ1240 مواطنا منها تقديم مساعدات مالية شهرية لـ85 حالة بتكلفة 33 ألف جنيه، وتحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج مطروح لـ80 مريضا غير قادر بتكلفة تقدر بحوالى 292 ألف جنيه، ومساعدات علاجية شهرية لـ227 مستفيدا بإجمالى 249 ألف جنيه ومساعدات مالية بتكلفة 325 ألف جنيه لـ877 مستفيدا.

وأكدت مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمطروح، أنه تم حصر عدد الطلبات المقدمة والواردة بإدارة خدمة المواطنين خلال الـ 3 أشهر الماضية، والتى بلغت 753 حالة تم الرد والاستجابة على نسبة 86 % وتم التعامل مع الشكاوى الواردة على صفحة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأجمالى 374 طلب بنسبة انجاز 96 % مع حرص المحافظة على المتابعة والرد ونهو جميع المشكلات والشكاوى الواردة من وزارة التنمية المحلية والواتس اب "صوتك مسموع" بنسبة انجاز 100% وبوابة مجلس الوزراء بنسبة انجاز 93 %.وجارى متابعة ونهو كافة الشكاوى قيد الإجراء والرد على المواطنين تيسيرا عليهم.