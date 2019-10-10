سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:09 ص
كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة اردوغان
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علقت أصلى أندينتاسباس، الخبيرة فى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية والزميلة فى مركز ميركاتور بأسطنبول، على الهجوم العسكرى التركى على الأراضى السورية، وقال إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يزرع بذلك بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة.

وقالت الخبيرة التركية فى مقال لها بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ، إن الخوف هو ما يدفع تركيا للتحرك الآن، وأشارت إلى أن المسئولين الأتراك أخبروها أن تعطيل إقامة منطقة حكم ذاتى للأكراد يمثل ضرورة وجودية لتركيا، وهذا ينبع من خوف من أن أكراد تركيا أنفسهم ربما يريدون أن ينفصلوا يوما ما، وهذا أشبه بالقول بأنك لن تصطحبى زوجك معك أبدا إلى حفلة خوفا من أن يتم إغراؤه بخيانتك، فلو أن أساس الزواج ضعيف للغاية، فستكون هناك حاجة لتفكير أعميق.

وتابعت الكاتبة فى قائلة إنها أوضحت للمسئولين فى تركيا أن قلب المشكلة يكمن فى أنقرة وليس فى سوريا، فالأتراك يخشون سوريا لأنه فى بعض مناطق تركيا شعر الأكراد بشكل تقليدى بأنهم مهمشون ومقموعون حتى أنهم تمردوا، والطريقة التى يتم التعامل بها مع هذا التمرد  هى التى تؤسس لديمقراطية حقيقية يشعر فيها الجميع بالمساواة والحرية، وتصبح هذه الطريقة الوحيدة على المدى الطويل لمواجهة تهديد الانفصال.

وهذا ما سبق وجربته تركيا بشكل أو بآخر، فخلال عملية السلام، أشار عدد كاسح من أكراد تركيا على أنهم لا يرغبون فى العيش فى مكان آخر سوى تركيا، وأن ما يريدونه هو تمثيل سياسى وتعليم اللغة الكردية وأشياء أخرى كانوا قد اقتربوا من تحقيقها.

وأكدت الخبيرة التركية أن العملية العسكرية تأتى فى وقت فيه ضعف سياسى واضح لأردوغان بعد الخسارة الكبرى التى منى بها حزبه فى الانتخابات المحلية فى يونيو الماضى، وجهود تشكيل أحزاب جديدة على يد رموز سابقة بالعدالة والتنمية مثل أحمد داود أوغلو وعلى باباجان. ويعتقد أردوغان أن اللاجئين فى تركيا، وعددهم حوالى 4 مليون داخل البلاد ومثلهم على حدودها، هم واحدة من الأسباب الرئيسيىة لتراجع شعبية حزبه.


سوريا

تركيا

سوريا وتركيا

العدوان التركي على سوريا

العدوان التركى

اردوغان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس الأمن يحذر تركيا من ارتكاب أعمال تزعزع استقرار قبرص

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:05 ص

نزوات أردوغان العسكرية تضرب اقتصاد تركيا.. الليرة تسجل أدنى مستوى أمام الدولار بـ5.84 والغلاء ينهش جيوب الأتراك.. والنظام يعرض تقارير وهمية لشعبه بانخفاض التضخم.. وزيادة للرسوم والغرامات 2020 بنسبة 22.55%

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:00 ص

محلل سياسى سورى لـ"اليوم السابع": الإرهابيون فى سوريا دخلوها عن طريق تركيا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:00 ص

كيف فضح الرئيس السابق للمحكمة الدستورية فى تركيا حجم انتهاكات أردوغان؟

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان

صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة

كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة

"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

مذكرتا تفاهم بين العربية للتصنيع وشركات روسية فى "البنية التحتية للمطارات"

مذكرتا تفاهم بين العربية للتصنيع وشركات روسية فى "البنية التحتية للمطارات"

خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة