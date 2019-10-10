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قيادية كردية تدعو مجلس الأمن إلى فرض منطقة حظر جوى فوق شمال سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:57 م
قيادية كردية تدعو مجلس الأمن إلى فرض منطقة حظر جوى فوق شمال سوريا مجلس الأمن الدولى
بروكسل /أ ش أ/

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دعت القيادية الكردية إلهام أحمد، من بروكسل، دول الاتحاد الأوروبى إلى تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا عبر استدعاء سفرائها فورا فى ضوء الهجوم التركى فى شمال شرق سوريا.

وقالت القيادية الكردية - فى تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"- اليوم الخميس - "نريد تدخلا عاجلا فى هذه الأزمة، يجب وقف هذه الهجمات سريعا"، مطالبة مجلس الأمن الدولى بضرورة اتخاذ قرار فى شأن منطقة حظر جوي.

وأضافت أن الانسحاب الأمريكى جعلنا فى خطر، محذرة من خطر فرار جهاديين معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية التى تشكل رأس حربة فى قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت إلهام، "إن أحد السجون الذى يضم عناصر فى تنظيم داعش وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، قصفته مقاتلات تركية بالأمس، مع احتمال فرار عناصر فى التنظيم كانوا فيه".

 


قيادية كردية

مجلس الأمن

فرض منطقة حظر جوى

سوريا

أخبار سوريا

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