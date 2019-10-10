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قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 5 عناصر من داعش أثناء التصدى لهجوم مسلح

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:22 م
قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 5 عناصر من داعش أثناء التصدى لهجوم مسلح العدوان التركى على سوريا
دمشق (أ ش أ)

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تصدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمحاولة تنظيم داعش الإرهابى الهجوم على المدنيين فى مدينة رأس العين، الواقعة شمالى البلاد، واعتقلت 5 مسلحين من التنظيم الإرهابى.

وذكرت تقارير إخباريةـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخباريةـ أن مجموعة مسلحة من تنظيم داعش، حاولت دخول مدينة (رأس العين) والهجوم على المدنيين؛ لزعزعة الأمن وتسهيل الطريق للجيش التركى بالتوغل فى المنطقة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل عقب تصدى قوات سوريا الديمقراطية لهذا الهجوم المسلح.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تصدت لهجوم داعش، المسلح بالتزامن مع قصف الطائرات والمدفعية التركية مدينة (رأس العين).

وكانت قوات (قسد) التى يقودها الأكراد، قد اتهمت الأسبوع الجاري، واشنطن بعدم الوفاء بالتزاماتها، لتجنب التصعيد العسكرى فى شمال سوريا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب قواته من هناك.

 


العدوان التركى على سوريا

العدوان التركى

سوريا

قوات سوريا الديمقراطيه

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