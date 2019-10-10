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قطعوا ملابسهما.. حبس أسرة طالبة تعدوا على معلمتين بمدرسة بشبرا الخيمة 4 أيام

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:03 م
قطعوا ملابسهما.. حبس أسرة طالبة تعدوا على معلمتين بمدرسة بشبرا الخيمة 4 أيام حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس ولي أمر طالبة بمدرسة الشهيد محمود كعيب بمجمع إسكو للتعليم الأساسي بشرق شبرا الخيمة، نتيجة اعتدائه على معلمة الفصل ووكيلة المدرسة، وإحداث إصاباتهما.

وأكدت إدارة المدرسة، أن أولياء أمور إحدى الطالبات بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد محمود كعيب الابتدائية بمجمع مدارس إسكو،اعتدوا على معلمة الفصل ووكيلة المدرسة وإحداث إصابتهما وتقطيع ملابسهما، وذلك بادعائهم بأن معلمة الفصل منعت ابنتهم من النزول إلى "الحمام" ما تسبب فى تبول لطالبة على نفسها".

ونفت إدارة المدرسة، رفض المعلة خروج الطالبة، مؤكدة أن التلميذة حينما طلبت من المعلمة النزول إلى الحمام، كانت هناك أصوات عالية بالفصل ولم تسمعها المعلمة، وعند تكرار الطالبة طلبها، وافقت المعلمة على ذهابها إلى الحمام، إلا أن التلميذة لم تتمالك نفسها أثناء نزولها على السلم، و"تبولت على نفسها"، وعلى الفور تواصلت المدرسة مع ولي أمر الطالبة الذي حضر على الفور برفقة الأم والجد والجدة والخالة.

وأوضحت الإدارة أنه عند إيضاح الواقعة لم يستمع الطرف الآخر إلى التفاصيل، وتعدوا على المدرسة وأحدثوا إصابتها بيدها اليمني، كما تعدوا على وكيلة المدرسة وتقطيع ملابسها، وعلى الفور توجهوا لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام.

 


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

محافظة القليوبية

مجمع مدارس إسكو

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