قافلة طبية بمركز شباب الحبيل شرق الأقصر لفحص وعلاج المواطنين بالمجان

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض، وذلك فى تخصصات الأطفال والجراحة العامة والنساء والتوليد والأنف والأذن، والعظام والأسنان والباطنة والجلدية، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

وكان قد أطلق الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، مساء أمس الأربعاء، أولي مبادرات التوعية لتسجيل الأسر والأفراد في الوحدات الصحية للمشاركة في مشروع "التأمين الصحي الشامل" في قلب ساحة الشيخ أحمد مرتضى بمنطقة الزناقطة بالقرب من مطار الأقصر الدولي، وبدأت مديرية الشئون الصحية بالأقصر أولى مبادراتها للتوعية بمشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور بعض القيادات الصحية بالأقصر، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، والدكتور هشام الراوي مدير المكتب الفني لمديرية الصحة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر العام، والدكتور أحمد بسيوني مدير مستشفي أرمنت التخصصي.