سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

السبت والأحد المقبل

قافلة طبية بمركز شباب الحبيل شرق الأقصر لفحص وعلاج المواطنين بالمجان

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:08 م
قافلة طبية بمركز شباب الحبيل شرق الأقصر لفحص وعلاج المواطنين بالمجان الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن تنظيم قافلة طبية يومى السبت والأحد المقبلين، في مركز شباب الحبيل بمدينة البياضية، تشمل كافة التخصصات لفحص المواطنين وتقديم العلاج المجاني لهم، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم ،  محافظ الأقصر بإستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض، وذلك فى تخصصات الأطفال والجراحة العامة والنساء والتوليد والأنف والأذن، والعظام والأسنان والباطنة والجلدية، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

وكان قد أطلق الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، مساء أمس الأربعاء، أولي مبادرات التوعية لتسجيل الأسر والأفراد في الوحدات الصحية للمشاركة في مشروع "التأمين الصحي الشامل" في قلب ساحة الشيخ أحمد مرتضى بمنطقة الزناقطة بالقرب من مطار الأقصر الدولي، وبدأت مديرية الشئون الصحية بالأقصر أولى مبادراتها للتوعية بمشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور بعض القيادات الصحية بالأقصر، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، والدكتور هشام الراوي مدير المكتب الفني لمديرية الصحة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر العام، والدكتور أحمد بسيوني مدير مستشفي أرمنت التخصصي.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

قافلة طبية بالاقصر

مركز شباب الحبيل

فحص وعلاج اهالي البياضية بالمجان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل صحة الأقصر يطلق مبادرة للتوعية بالتسجيل فى "التأمين الصحي "

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:48 م

صور.. صحة الأقصر تفتتح أول عيادة مسائية بمستشفى الأقصر العام الجامعى بأسعار رمزية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 10:19 ص

استعدادات "صحة الأقصر" للاحتفال بانتصارات أكتوبر فى 10 معلومات

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:00 ص

"صحة الأقصر" تحدد 18 نقطة لتسجيل المواطنين وفتح ملفاتهم بالتأمين الصحى الشامل

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 04:46 م

صحة الأقصر تطلق قافلة طبية في مختلف التحصصات بوحدة العضايمة بإسنا

الخميس، 26 سبتمبر 2019 04:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة