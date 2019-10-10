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فيديو معلوماتى.. "المفاعل النووى العائم" هكذا تصل الكهرباء إلى القطب الشمالى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:20 ص
فيديو معلوماتى.. "المفاعل النووى العائم" هكذا تصل الكهرباء إلى القطب الشمالى المفاعل النووى العائم
كتب محمد أحمد طنطاوى

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هل فكرت يوما كيف تصل الكهرباء إلى منطقة القطب الشمالى ؟!  وكيف تتعامل الدول مع سكان هذه المناطق؟

 -معظم المستوطنات الموجودة فى أقصى القطب الشمالى يصعب وصول  الطاقة التقليدية إليها، بسبب الجليد.

 -روسيا فكرت خارج الصندوق لدعم ورعاية 4 ملايين مواطن يعيشون فى القطب الشمالى.

 -ابتكروا "مفاعل عائم"  ليزود القطب الشمالى بالكهرباء اللازمة ويعمل بالطاقة النووية.

ما هو المفاعل العائم.. وكيف يعمل.. وما الفرق بينه وبين المفاعل العادى؟

 -روس أتوم العالمية صاحبة ابتكار فكرة المفاعل النووى العائم وهو الأول من نوعه.

" -أكاديميك لومونوسوف" اسم المفاعل، ويتكون من رأس نووية محملة على سفينة كبيرة تظل موجودة فى الماء لتزويد القطب الشمالى بالطاقة.

 -لومونوسوف وصل مدينة بيفك الروسية فى القطب الشمالى وسيبدأ إمدادها بالكهرباء نهاية العام الجارى.

 -غير معرض لخطر الزلازل، ومزود بهياكل ساحلية وهيدروليكية لتوفير الحماية.

 -يتحمل الأمواج العاتية، ويمكن أن تظل السفينة التى تحمل المفاعل مستقرة وسط سرعة رياح 80 متر فى الثانية

 -يجب شحن المحطة النووية بالوقود النووى كل ثلاث سنوات؛ ويتم التخطيط لأول صيانة بعد حوالى 10 سنوات من بدء التشغيل.

 -تشغيل " لومونوسوف" يجنب البيئة استهلاك حوالى 200000 طن من الفحم و 120000 طن من الوقود سنوياً

المفاعل النووى العائم (1)
 

 

المفاعل النووى العائم (2)
 

 

المفاعل النووى العائم (3)
 

 

المفاعل النووى العائم (4)
 

 

المفاعل النووى العائم (5)
 

 

المفاعل النووى العائم (6)
 

 

المفاعل النووى العائم (7)
 

 

المفاعل النووى العائم (8)
 

 

المفاعل النووى العائم (9)
 

 

المفاعل النووى العائم (10)
 

 

المفاعل النووى العائم (11)
 

 

المفاعل النووى العائم (12)
 

 

المفاعل النووى العائم (13)
 

 

المفاعل النووى العائم (14)
 

 

المفاعل النووى العائم (15)
 

 

المفاعل النووى العائم (16)
 

 

المفاعل النووى العائم (17)
 

 

المفاعل النووى العائم (18)
 

 

المفاعل النووى العائم (19)
 

 

المفاعل النووى العائم (20)
 

 

المفاعل النووى العائم (21)
 

 

المفاعل النووى العائم (22)
 

 

المفاعل النووى العائم (23)
 

 

المفاعل النووى العائم (24)
 

 

المفاعل النووى العائم (25)
 

 

المفاعل النووى العائم (26)
 

 

المفاعل النووى العائم (27)
 

 

المفاعل النووى العائم (28)
 

 

المفاعل النووى العائم (29)
 

 

المفاعل النووى العائم (30)
 

 

المفاعل النووى العائم (31)
 

 


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