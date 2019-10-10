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فرنسا تطلب اجتماعا طارئا للتحالف الدولي ضد داعش لبحث العدوان التركى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:20 م
فرنسا تطلب اجتماعا طارئا للتحالف الدولي ضد داعش لبحث العدوان التركى العدوان التركي
وكالات

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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، لعقد اجتماع طارئ للتحالف الذي تشكل لقتال داعش الإرهابى، لمناقشة هجوم تركيا على الفصائل الكردية في شمال سوريا.
 
وأضاف لو دريان حسبما نقلت قناة تلفزيون فرانس 24، أن على التحالف، الذي يضم أكثر من 30 دولة، الاجتماع بأسرع ما يمكن لأن تنظيم الدولة الإسلامية قد يستغل تغير الأوضاع على الأرض.
 

وتابع لو دريان قائلا ، إن التحالف "في حاجة لأن يقول اليوم ما الذي سنفعله وما هي الطريقة التي تريد تركيا أن تمضي بها قدما وكيف نضمن أمن المناطق التي يُحتجز بها المقاتلون؟ يجب طرح كل الأمور على الطاولة حتى نكون واضحين". 

 

وكانت  المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن عقدت مؤتمرا صحفيا بشأن التطورات في سوريا، وأكدت أن العمل العسكري التركي يهدد جهود مكافحة تنظيم داعش في سوريا ويجب العمل على خفض التصعيد.

وأكدت المجموعة الأوروبية على وحدة الأراضي السورية، وأنها تواصل "دعوة كافة الأطراف في شمال شرق سوريا لحماية المدنيين"، بعد العدوان الذي أطلقته أنقرة، الأربعاء، وتسبب بنزوح أكثر من 60 ألف مدني حتى الآن، وفق المرصد السوري.

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث الوضع شمال شرق سوريا بطلب من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى وقف تصعيد الصراع   وقال جوتيريش "أود أن أعبر عن قلقى العميق بشأن تفاقم الصراع فى شرق سوريا، من الضرورى للغاية وقف التصعيد".

وأضاف جوتيريش "العمليات العسكرية ينبغى دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنسانى الدولى، وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التى تجرى حاليا".

 

 


العدوان التركي

سوريا

تركيا

باريس

الخارجية الفرنسية

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