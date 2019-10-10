فرنسا تستدعى السفير التركى بسبب العدوان على سوريا

اعلن مصدر دبلوماسي عن استدعاء السفير التركي لوزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق اليوم.
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
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اعلن مصدر دبلوماسي عن استدعاء السفير التركي لوزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق اليوم.
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
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