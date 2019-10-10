غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر لدعم مشروعات المراة

كتب أحمد حمادة

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين البنك والغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن طريق لجنة المراة برئاسة الدكتورة ليلي البيلي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة بهدف دعم مشروعات المراة و إقامة ورش تدريب مجانا.

ووقع على البروتوكول المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن المهندس ابراهيم العربي، و الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك في حضور عدد من كبار المسئولين من الجانبين.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي ان البروتوكول يأتي في إطار استمرار نجاح قرض مستورة ودعم البنك للمرأة، مشيرة الي أهمية تمكين المرأة اقتصادياً وإتاحة دخل مادي منتظم لها ولاسرتها إيمانًا بأهمية دورها في المجتمع و ضرورة الاستفادة من طاقاتها ومشاركتها في التنمية من خلال اكتسابها خبرات جديدة وتدريبها على إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعدها على تحمل الظروف المعيشية وخدمة المجتمع وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة .

وأشادت الوزارة، بالدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الغرفة التجارية للقاهرة عن طريق لجنة المراة بهدف تنمية مهاراتها وتدريبها علي الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة و تأهيلها لدخول سوق العمل والقضاء علي البطالة وتحسين مستوي معيشتها وإكتشاف مهارات ابتكارية واستغلال طاقتها و أفكارها في اقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

وقال المهندس ابراهيم العربي في كلمته التي القاها عنه المهندس سامح زكي إن للمراة ادوار متعددة سواء مجتمعية او تجارية تحتم علينا مساندتها وبقوة في الفترة القادمة مشيرا الي دعمه لدور المراة بشكل عام وبالغرفة التجارية بصفة خاصة مشيدا بدور لجنة المراة بالغرفة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها من اجل تشجيع ومساندة المراة لزيادة دورها التجاري والمجتمعي.

وشدد العربي، على أن هناك دعم كبير من مجلس ادارة غرفة القاهرة للمراة من اجل توسعها في الانشطة المختلفة وتنمية الحرف اليدوية ومشروعاتها متناهية الصغر والصغيرة حيث ان المراة اصبحت تشكل جزء مهم للغاية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية ودورها الواضح فرض نفسه علي الساحة المجتمعية في الفترة الأخيرة.

من جانبها قالت الدكتورة ليلي البيلي إنه بموجب هذا البروتوكول سيكون هناك زيادة في الاهتمام بدور المراة من خلال غرفة القاهرة التي تهتم بشكل كبير بدور المراة مؤكدة علي ان مجلس ادارة غرفة القاهرة برئاسة المهندس ابراهيم العربي يساند ويدعم بقوة لجنة المراة من اجل تقديم خدمات جديدة ومتنوعة للمراة في مختلف الاتجاهات متوقعه ان تكون هناك طفرة كبيرة في دورة المراة في الفترة القادمة نتيجة دعم مجلس ادارة الغرفة خاصة بعد توقيع هذا البروتوكول.

وفي نفس السياق قال الدكتور شريف فاروق أن قرض مستورة يأتي في إطار تحقيق تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وحماية الفئات الاكثر احتياجا، وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها لذلك جاء هذا التعاون ليتماشي مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية موضحا انه بمقتضي هذا التعاون سوف تقوم الغرفة التجارية متمثلة في لجنة المرأة والتجارة بإقامة ورش تدريب علي الحرف اليدوية والتراثية باعلي مستوي تدريبي بالمجان للمتقدمات للحصول علي قرض مستورة وذلك لتشجيع المرأة علي الدخول في المجال التجاري الرسمي وتطوير آليات توسيع نطاق الشمول المالي، لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية في كل محافظة وقرية في مصر.

وأكد فاروق، علي فاعلية برامج تمويل المشروعات الصغيرة في تمكين الاسر الاكثر احتياجا اقتصاديا، من خلال تزويدهم بالاصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد في تحسين سبل العيش لهم، حيث يعتبر المشروع مصدر الدخل الرئيسي الحالي للعديد من الاسر، والتي حققت ارتفاعاً في دخلها بعد الحصول على التمويل موضحا ان البنك نجح في تمويل اكثر من 18الف مشروع بقيمة اجمالية 306مليون جنيه تقريبا.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي التعاون المشترك بين الجانبين في تبني قضايا مشتركة تخص مجال الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودراستها وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع هذه المشكلات وتذليل العقبات بالتعاون مع الجهات المختصة كذلك المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بدور البنك والغرفة التجارية في دعم هذه المشروعات.