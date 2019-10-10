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غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:00 ص
غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى غدًا الجمعة الإدارة العامة لمرور القاهرة، عملية غلق جزئى لكوبرى أكتوبر جزئيًا فى المنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى اتجاه مدينة نصر لإصلاح وتجديد الفواصل فى أعمال تستغرق يومين، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة اتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات اللازمة أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر فى الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب.

وتبدأ الأعمال فى الساعة الواحدة صباح غدٍ اليوم الجمعة حتى الساعة (12,00) منتصف ليل السبت المقبل، على أن تكون تلك الأعمال هى الأخيرة فى المدة المحددة لها، وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء من الإصلاحات.


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اليوم السابع بلس

المرور

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