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غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات اعتبارا من 11 مساء

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:39 م
غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات اعتبارا من 11 مساء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإجراء أعمال إصلاح خط مياه شرب قطر 300 مم بشارع فيصل أمام كفر طهرمس اتجاه ميدان الجيزة مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الــ11 مساء غد الجمعة، حتى الساعة الــ7 من صباح بعد غد السبت.
 
من جانبها أوضحت شركة مياه الجيزة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاعات هى"شارع فيصل بداية من شارع إبن بطوط (مدكور)، حتى شارع حسن عبد العال من حسن محمد- منطقة مساكن منتصر- منطقة الأريزونا بين فيصل وشارع الهرم بداية من شارع مدكور وحتى شارع حسن محمد".
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، كما أنه من المقرر أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب عند الطلب على رقم طوارئ 125.

مياه الجيزة

انقطاع المياه

الجيزة

كفر طهرمس

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