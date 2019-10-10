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غدا.. انطلاق انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالغربية لاختيار نقيب و4أعضاء

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:28 م
غدا.. انطلاق انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالغربية لاختيار نقيب و4أعضاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء
الغربية – مصطفى عادل

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تنطلق صباح غدا الجمعة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بمحافظة الغربية، تحت إشراف قضائي، لاختيار نقيبا للأطباء وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن، ويتنافس على منصب النقيب 5مرشحين لاختيار نقيبا للغربية، وهم  الدكتور بهاء الدين توفيق، والدكتور بهاء فهمي والدكتور مجدي العشري والدكتور هشام صبحي والدكتور يحيى الغر.

وينافس على مقاعد اعضاء فوق السن 6 مرشحين لاختيار عضوين وهم كل من الدكتوراحمد عبد الشافي والدكتور السيد الماحى والدكتور جرجس رزق الله والدكتور حسين بريشة والدكتور محمد غازي والدكتور نبيل الشيخ.

وعلى مقاعد تحت السن يتنافس 5مرشحين لاختيار عضوين، وهم الدكتور احمد عبد المعطي السمنودي والدكتور احمد الشرقاوي والدكتور سامح فليفل والدكتور وائل زكريا والدكتور وليد جابر.

 


 

 


نقابه الاطباء

محافظة الغربية

انتخابات نقابة الاطباء

التجديد النصفى لنقابة اطباء الغربية

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