غدا.. انطلاق انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالغربية لاختيار نقيب و4أعضاء

الغربية – مصطفى عادل

تنطلق صباح غدا الجمعة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بمحافظة الغربية، تحت إشراف قضائي، لاختيار نقيبا للأطباء وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن، ويتنافس على منصب النقيب 5مرشحين لاختيار نقيبا للغربية، وهم الدكتور بهاء الدين توفيق، والدكتور بهاء فهمي والدكتور مجدي العشري والدكتور هشام صبحي والدكتور يحيى الغر.