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عيش مبسوط فى خطوتين.. اعرف إزاى تزود هرمون السعادة فى جسمك

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:30 م
عيش مبسوط فى خطوتين.. اعرف إزاى تزود هرمون السعادة فى جسمك الرياضة والفسح من أسباب رفع هيرمون السعادة بالجسم
سمر سلامة

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الشعور بالسعادة من أكثر الأشياء التى نبحث عنها جميعًا، ويجد كل منا سعادته فى شيء مختلف، فمنا من يجد سعادته فى الاستماع للموسيقى أو اللعب أو التنزه أو مقابلة الأصدقاء، أو حتى الجلوس وسط العائلة، إلا أن هناك بعض الأشياء التى يمكنها المساعدة على زيادة نسبة هرمون السعادة فى الجسم بسهولة، يعد أبرزها ممارسة الرياضة والتنزه.

3

الرياضة والفسح من أسباب رفع هيرمون السعادة بالجسم

ومن المعروف أن بعض الهرمونات تساعد في تعزيز المشاعر الإيجابية، بما في ذلك السعادة والمتعة، وتحديدا في هرمون الدوبامين أو هرمون "الشعور بالرضا" ، وهو هرمون وناقل عصبي يُعد جزءًا مهمًا من نظام المكافآت في عقلك، جنبًا إلى جنب مع التعلم والذاكرة ووظيفة النظام الحركي والمزيد.

1
المساحات الخضراء تدعم هيرمون السعادة بالجسم

ويعتقد البعض أن الشخص ليس له سيطرة على هرموناته، ويتخذها مبررا لتقلباته المزاجية، إلا أنه في تقرير منشور على موقع healthline، أكد أن هناك معززات طبيعية للسيطرة على هذه الهرمونات، أبرزها:

الخروج في الحدائق

2
 المساحات الخضراء تدعم شعور الجسم بالسعادة 

تؤكد الدراسات أن قضاء وقت في الهواء الطلق، في ضوء الشمس هو وسيلة رائعة لزيادة مستويات الإندورفين وبالتالى تحسين المزاج ورفع هرمون السعادة، لذلك عليك بالمشى وسط الحدائق يوميا بما لا يقل عن 10 إلى 15 دقيقة.

ممارسة الرياضة

7
الرياضة تساعد على رفع معدلات هيرمون السعادة بالجسم 

ممارسة لها فوائد متعددة للصحة البدنية، يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على الرفاهية العاطفية، فهناك علاقة بين العلاقة بين التمرين وإطلاق هيرمون الإندورفين، فالنشاط البدني المنتظم أيضًا إلى زيادة مستويات الدوبامين وبالتالى تعزيز الهرمونات السعيدة.

6
الرياضة تدعم الشعور بالسعادة

 


الرياضة

الفسح

الحدائق

هيرمون السعادة

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