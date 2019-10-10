الرئيسية تقارير مصرية عملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء القضاء الدستورى بمصر الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:48 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية للموافقة على إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشاء القضاء الدستورى فى جمهورية مصر العربية. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 27 تسوية. اعتماد التسويات عملات تذكارية القضاء الدستورى مصر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الحكومة توافق على تعديل حدود محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس ببورسعيد الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:42 م رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010 الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:29 م رئيس الحكومة يؤكد أهمية حضور الوزراء جلسات مجلس النواب الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:26 م رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:41 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010 شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا اليوم السابع فى منزل "أبو منونة" البطل الحقيقى لفيلم الممر.. حصل على وسام نجمة سيناء ونوط الامتياز بعد بطولاته ضد إسرائيل.. شارك فى حرب اليمن وانضم لمنظمة سيناء العربية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019 ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج المزيد من Trending Plus
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