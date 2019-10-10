عملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء القضاء الدستورى بمصر

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية للموافقة على إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشاء القضاء الدستورى فى جمهورية مصر العربية.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 27 تسوية.