عضو بمجلس سوريا الديموقراطية: ضحايا مدنيون ونزوح آلاف جراء العدوان التركى

(أ ش أ)

أدان سيها نوك ديبو عضو المجلس الرئاسى لمجلس سوريا الديموقراطية (قسد) الإعتداء التركى والعمليات العسكرية التى شنتها أنقرة على شمال سوريا.

ووصف ديبو، فى تصريح للمرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم الخميس، ما يجرى فى شمال سوريا بأنه " عدوان غاشم على شمال سوريا ترتكبه أنقرة على مرأى العالم كله، وهو خرق واضح للقوانين الدولية واحتلال لأراضى دولة مستقلة".

وأضاف أنه يوجد ضحايا مدنيون، ونزوح الآلاف، كما توجد مقاومة من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت تركيا بعد ظهر أمس الأربعاء هجوما عسكريا واسعا على مناطق فى شمال شرقى سوريا، وذلك بعد أن سحبت واشنطن قواتها من نقاط حدودية فى شمال سوريا.

ووصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العملية العسكرية التركية بأنها "فكرة سيئة"، وقال " إن واشنطن لا توافق على هذا الهجوم".

وطالبت دول أوروبية أنقرة بوقف هذه العملية العسكرية، كما أعلنت جامعة الدول العربية، فى بيان الأربعاء، أنها ستعقد السبت المقبل اجتماعا طارئا للبحث فى الهجوم التركى على شمالى سوريا.

وقال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية حسام زكى "إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب السبت 12 أكتوبر الحالى، وذلك لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية".