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طرق طبيعية لعلاج لدغات العنكبوت من المنزل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:00 ص
طرق طبيعية لعلاج لدغات العنكبوت من المنزل لدغات العنكبوت-صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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لدغات العنكبوت من أبرز المشاكل الصحية الخطيرة والتي تؤثر على الصحة، لذلك يجب التعامل معها بحرص شديد مع اتباع بعض الطرق التي تخفف الألم والاحمرار، وحسب ما ذكره موقع greenhomepest فأن هناك العديد من الاعراض التى تدل على لدغات العنكبوت وهي:

 

1:طفح جلدى واحمرار البشرة.

2:ألم شديد فى العضلات والمفاصل.

3:التعرق المفرط.

4:صعوبة شديدة فى التنفس.

5:الغثيان.

6:حمى.

7: الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

وهناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج لدغات العنكبوت وهى:

التهاب
التهاب

1: يمكن تخفيف الالم والالتهاب عن طريق مكعبات الثلج ولفها مع بعض فى قطعة قماش ووضعها على المكان المصاب فيساعد ذلك على تقليل الألم والالتهاب.

2: عصير الليمون، يحتوى على العديد من العناصر والخصائص التى تقلل الحكة والتورم والالتهاب.

3: صودا الخبز تحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تقليل الاحمرار والحكة والالتهاب.

4:من الممكن وضع الملح على الالتهاب والاحمرار وذلك لعلاج الالتهاب والجراثيم.

5:زيت الصبار يعمل على تقليل الالتهاب والتورم وعلاج الاحمرار والألم، وذلك لاحتوائه على مواد مهدئة.

6:من الممكن استخدام الكركم على المنطقة المصابة، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من العناصر التى تحد من الالتهاب والتورم.

 


لدغات العنكبوت

اللدغات

التهاب

احمرار

تورم

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