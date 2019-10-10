طالب يقتل صديقه بمطواة بسبب مشادة كلامية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طالب بمدينة تلا بمحافظة المنوفية مصرعه، إثر تعدى صديقه عليه بمطواة بسبب مشادة كلامية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى "محمود.ع.أ" طالب بالصف الثالث الثانوى جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

وبالانتقال والفحص تبين قيام صديق الطالب بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية، أثناء تواجدهما فى أحد المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.