كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 50 طن زيتون مخلل مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، من ضبط المسئول عن مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (مخلل) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (50,250 طن زيتون مخلل ، 2,300 طن ملح خشن ، 850 كيلو جرام مخلل مشكل ، 875 كيلو جرام صودا كاوية ، 940 كيلو جرام "أحماض وأملاح") جميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.