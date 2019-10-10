ضبط 4200 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين أكبر حملة رقابية على محطات الوقود بالتعاون مع مباحث التموين وذلك لمواجهة الغش التجارى وتهريب البنزين والسولار المدعم لبيعه فى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4200لتر سولار و10اسطوانات بوادى النطرون قبل بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت ضبط 135عبوة من الجبن والسمن الصناعى منتهى الصلاحية بالإضافة إلى كميات من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أشرف على الحملة المحاسب إسماعيل شلبى وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين و سمير البلكيمى مدير الرقابة التجارية.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومراقبة المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية المطلوبة.

كما وجه بالتنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والتموين والصحة والطب البيطرى ومباحث التموين لمكافحة الغش الغذائى وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين .