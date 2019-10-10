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ضبط 4 متهمين بحوزتهم 6 كيلو من البانجو بدمياط

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:01 م
ضبط 4 متهمين بحوزتهم 6 كيلو من البانجو بدمياط بانجو - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بدمياط، بضبط عاطل مسجل شقى خطر سرقات عامة وسبق إتهامه فى 9 قضايا "سرقة، مخدرات ، ضرب ، خطف"، وبحوزته  فرد خرطوش محلى الصنع، و طلقتان من ذات العيار، و 15 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 30 جرام - مبلغ مالى".

كما تم ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وفرد خرطوش محلى الصنع - طلقة من ذات العيار.

فيما تم ضبط عاطل سبق إتهامه فى 10 قضايا "سلاح نارى ، مخدرات ، سلاح أبيض ، سرقة"، وبحوزته، فرد خرطوش محلى الصنع - طلقة خرطوش من ذات العيار".

 

 

 


دمياط

البانجو

المواد المخدرات

فرد خرطوش

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