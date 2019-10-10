ضبط 4 عاطلين بأسلحة نارية وذخيرة فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث المديرية، بشن حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخيرة بنطاق المديرية .



وأسفرت الحملة عن ضبط كل من: "هانى.ع.ه 28سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضية سلاح بدون رخيص، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى تبديد.. وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام وعدد 3 طلقة من ذات العيار وهاتف محمول، وبمواجهته أقرا بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع تحرر عن ذلك المحضر رقم 10871 لسنة 2019م إدارى مركز طوخ.

كما ألقى القبض على "سالم.ض.ث" وشهرته "عسلية" 25 سنة، عاطل السابق اتهامه فى 5 قضايا "مخدرات، سلاح وسرقة" وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 250 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



وضبط محمود.م.م، 23 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19032 لسنة 2019 م جنح قسم أول شبرا الخيمة، وأحمد.ع.م 26سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19039 لسنة 2019 م جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.