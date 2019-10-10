ضبط 4 طن سلع إستهلاكية مجهولة المصدر بمدينة أسوان

أسوان عبد الله صلاح - صلاح المسن

أكد وكيل وزارة التموين بأسوان، بأنه بمجرد ورود معلومات عن قيام بعض سيارات النقل بجلب كميات من السلع الإستهلاكية المجهولة المصدر لبيعها داخل مدينة أسوان فقد تم عرض هذه المعلومات على محافظ أسوان والذى أمر بمتابعة ذلك وسرعة ضبط السيارة المستخدمة فى نقل هذه السلع.

ولفت فى بيان إلى أنه تم عمل عدة أكمنة متحركة من مفتشى التموين والذين قاموا بضبط سيارة النقل أثناء محاولة ضخ كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر للأسواق والتى شملت 1,5 طن من زيت الطعام و 2,3 طن أرز و 300 كجم حمص شام المستخدم للطبخ و 325 كجم من الفول المدمس و50 كجم من البهارات المتنوعة.

وأضاف حسام العربى بأنه بمجرد ضبط هذه الكميات من السلع مجهولة المصدر تم تحرير محضر بالواقعة مع التحفظ على سيارة النقل وتحويل جميع ملابسات الواقعة للنيابة العامة لإتخاذ اللازم .