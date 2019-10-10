ضبط 31 صنف من الأدوية المهربة مجهولة المصدر وممنوع تداولها في صيدليات القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بشبرا الخيمة غرب، وأثناء مداهمة مجموعة من الصيدليات ببعض مدن بالمحافظة، من ضبط 31 صنف من الأدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة بكميات مختلفة والتي تتنوع ما بين الأقراص والكبسولات والأكياس والألبان.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تم ضبط 14 صنف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون فواتير بكمية 1530 قرص، و41 أمبول، كما تم ضبط 13 صنف أدوية مهربة مجهولة المصدر والتركيب غير مسجلة بوزارة الصحة بكمية 1119 قرص ممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وأيضا ضبط، 4 أصناف مجهولة المصدر والتركيب بكمية 30 قر، و21 كيس ممنوع تداولها بالصيدليات العامة.