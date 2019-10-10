ضبط 12 طن عسل نحل وطن لحوم فاسدة خلال 24 ساعة الماضية

كتب محمود عبد الراضي – محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأسكندرية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بالعامرية ثان، لحيازته 12,110 طن "عسل نحل – عسل أسود معبأة داخل براميل وعبوات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من مفتشى الغذائية بوزارة الصحة مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط المسئول عن معمل تجهيز الوجبات الجاهزة لأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، لحيازته 1,100 طن "مفروم لحوم – دوبريهات – شاورما دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى طبقاً لما ورد بتقرير لجنة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة وأوصت اللجنة بإعدامهم، مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .