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ضبط 12 طن عسل فاسد بمخزن غير مرخص فى الإسكندرية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:29 م
ضبط 12 طن عسل فاسد بمخزن غير مرخص فى الإسكندرية حمله تموينيه - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 12 طن عسل فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بمنطقة العامرية.

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بحيازة كميات كبيرة من العسل الفاسد لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 12 طن و110 كيلو جرامات عسل "نحل وأسود" معبأة داخل براميل وعبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية.

 

وتبين من تقرير اللجنة الطبية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، أن المضبوطات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ما يشكل خطورة على صحة المواطنين.

 

تحرر محضر بقسم شرطة العامرية ثان، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.


الاسكندريه

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه

عسل فاسد

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