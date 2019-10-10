كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ، في إطار حملاتها الأمنية في مجال مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بالغش الغذائى واستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها لحماية جمهور المستهلكين.

وأكدت وتحريات مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ قيام أحد الأشخاص صاحب محل أسماك مملحة بقرية الجزيرة الخضراء بمطوبس ، بتجميع كميات من الأسماك مجهولة المصدر وإعداداها "تمليحها" بداخل أحد المخازن الملحقة بالمحل الخاص به إستعداداً لطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والصحة، وأسفرت عن ضبط 12 طن من الأسماك المملحة غير صالحة ظاهرياً الإستهلاك الآدمى وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المشتركة.