ضبط شخص انتحل صفة مسئول بالإسكان واستولى على أموال المواطنين بزعم تخصيص شقق

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط نصاب جمع أموال من مواطنين بزعم تخصيص شقق تابعة للاسكان لهم.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد الأشخاص مصرى الجنسية يعمل خارج البلاد، ومقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء على أمواله من قبل أحد الأشخاص إنتحل صفة موظف بوزارة الإسكان، وأوهمه بقدرته على تخصيص وحدة سكنية تابعة لمشروع الإسكان الإجتماعى التى تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الإسكان على خلاف الحقيقة.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث بإدارة مكافحة التزييف والتزوير أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، ، ومقيم بمحافظة المنيا ، سبق إتهامه فى 7 قضايا "تزوير ، تبديد ، إستيلاء ، نصب ، سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "ضرب ، إستيلاء " ومحكوم عليه بالحبس لمدة سنتان وستة أشهر) إذ إستغل المذكور سابقة عمله بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان والتى تتولى الإستعلام عن الأشخاص المتقدمين لقرعة الإسكان، وإستولى على كشوف مدون بها بيانات المواطنين السابق تقدمهم لقرعة وزارة الإسكان ولم يحالفهم التوفيق بوحدات سكنية، وقام بمعاودة الإتصال بهم مُدعياً كونه موظف بوزارة الإسكان وأنهم قد فازوا بوحدات سكنية طالباً منهم مبالغ مالية بزعم إيداعها بأحد البنوك كمقدم لتلك الوحدات، وإستولى عليها بعد أن قدم لهم إيصالات إيداع وخطابات تخصيص منسوب صدورها لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية "مزورة" وعقب الإستيلاء على أموالهم تحت ذلك الزعم قام بغلق هواتفه المحمولة بغرض مراوغة ضحاياه والهروب من ملاحقتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ابدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وعثر بحوزته على (2) خاتم كاوتشوك أحدهما لشعار الدولة وتقرأ بصمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والثانى أكلاشيه تقرأ بصمته وحدة الإسكان الإجتماعى ومجموعة من قرارات تخصيص وإستلام وحدات سكنية - بعضها خالى البيانات – منسوب صدورها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممهورة ببصمات أختام شعار الدولة المقلد "المضبوط بحوزة المتهم" ، ومجموعة من قرارات تسليم وحدات سكنية تابعة للمشروع القومى للإسكان - بعضها خالى البيانات – منسوب صدورها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممهورة ببصمات أختام شعار الدولة المقلد ، ومجموعة من الكشوف الخاصة بضحاياه مثبت بها ( الإسم - الإقامة - رقم التليفون ) .

وضبطت أجهزة الأمن مجموعة من الخطابات المنسوب صدورها لوزارة الإسكان "المرافق والجتمعات العمرانية" موجهة إلى إحد البنوك تتضمن الموافقة على تخصيص وحدة سكنية لشخص وأنه يتطلب منه سداد مبالغ مالية ومجموعة من إيصالات الإيداع النقدية المنسوبة لأحد البنوك "مزورة بالكامل" ومجموعة من طلبات التقديم للحصول على وحدات سكنية منسوبة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعضها خالى البيانات ، ومجموعة من الكشوف المدون بها بيانات العديد من الأشخاص السابق التقدم لهم بقرعة الإسكان،ومجموعة من الخرائط والرسوم الهندسية يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه، ومجموعة من المستندات الخاصة بالمجنى عليهم عبارة عن صور ضوئية لــ ( بطاقة الرقم القومى – شهادات الميلاد – شهادات التخرج ) و (4) شرائح هواتف محمولة وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين قيام المتهم بإنشاء شركة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" للمقاولات والإسكان والتعمير قام من خلالها بإستقطاب العديد من ضحاياه - العديد من الملفات مدون بها بيانات المتقدمين بقرعة الإسكان - محادثات متبادلة بينه وبين ضحاياه على برنامج "الواتس اب" تؤكد نشاطه).

وتم التوصل إلى (7) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا قيامه بالإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ (25) ألف جنيه من كل منهم بزعم توفير وحدات سكنية لهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم تكليف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بمتابعة وملاحقة أموال وممتلكات المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.