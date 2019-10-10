ضبط سلع فاسدة وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط رنجة فاسدة وسلع تموينية مدعمة وسجائر مجهولة المصدر.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع رنجة بقرية كفر ديما فى المحضر 29314جنح مركز كفر الزيات، وضبط نصف طن سلع تموينية أرز ومكرونة بقصد بيعهم بالسوق السوداء داخل محل بقالة بقرية كفر أخشا مركز كفر الزيات فى المحضر 29312 جنح مركز كفر الزيات.

كما تم ضبط 150كيلو دقيق بلدي مدعم بقصد إعاده طرحه للبيع بالسوق السوداء داخل مخبز سياحي بسكة زفتى ثان المحلة فى المحضر 13158جنح قسم ثان المحلة، وضبط 1580علبة سجائر مجهولة المصدر داخل محل لبيع السجائر فى المحضر 16396جنح مركز بسيون، و764صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت داخل محل بقالة بمركز كفر الزيات فى المحضر 29311جنح مركز كفر الزيات.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط طن و92كيلو سلع تموينية سكر وزيت وجبن بقصد بيعهم بالسوق السوداء داخل محل بقالة تموينية بقرية نواج مركز طنطا فى المحضر 1044جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وضبط 450كيلو اسمدة زراعية مدعمة بمخزن اسمدة زراعية بقرية كفر اخشا مركز كفر الزيات فى المحضر 29313جنح مركز كفر الزيات.