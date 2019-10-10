ضبط سائق ميكروباص تعدى على سيدة مسنة واصطدم بأخرى حامل بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

ألقى الرائد محمود أبو المكارم رئيس مباحث قسم مرور المحلة بمحافظة الغربية، القبض على سائق ميكروباص خط محلة أبو علي بعد قيامه بالتعدي بالسب على سيدة مسنة أثناء معاتبتها له لتحركه وعدم انتظاره نزولها من السيارة، واصطدامه بسيدة حامل أثناء وقوفها على الأرض.

كان أهالى قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قد تقدموا بشكوى لرئيس مباحث قسم مرور المحلة، يتهمون سائق سيارة سيرفيس تحمل رقم ع ر ب 6345 بالتعدى على سيدة مسنة بالسب والقذف، بعد معاتبتها له لتحركه بالسيارة وعدم انتظاره نزولها من السيارة، وقيام المتهم بالاصطدام بسيدة حامل أثناء هروبه بالسيارة.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده والسيارة لقسم مرور المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.